Calciomercato Juventus Nerozzi svela i piani della società | Ecco il vero obiettivo per rinforzare la rosa di Tudor

Nel cuore del calciomercato Juventus, Nerozzi svela i piani strategici della società: l'obiettivo principale è rafforzare e allungare la rosa di Tudor, garantendo maggiore competitività e profondità alla squadra. Un intervento cruciale che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione, mantenendo alta la tensione tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sono i dettagli di questa operazione e i nomi sul tavolo? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juventus, Nerozzi svela: «Il vero obiettivo è allungare la rosa». Le dichiarazioni in esclusiva a .com. In esclusiva a .com, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi. Le sue dichiarazioni post Mondiale per Club: l'obiettivo, secondo il giornalista, è allungare la rosa a disposizione di Tudor. CALCIOMERCATO JUVENTUS – « Sicuramente ha inciso, la Juve ha messo dentro giocatori o fuori condizione o che la condizione la cercano. Il Real al 22'23' ha messo dentro Mbappé che lui stesso, per carità, cercava la condizione perché ha fatto il Mondiale in ospedale però insomma, la differenza di qualità nei cambi si è vista anche più avanti.