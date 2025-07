Mai più L’annuncio di Giorgia Meloni sui film | cosa c’entra Claudio Amendola

Giorgia Meloni torna a scuotere il mondo del cinema, puntando il dito contro i fallimenti del sistema di finanziamenti pubblici e promettendo una riforma radicale. La sua denuncia, forte e decisa, ha attirato l’attenzione di molti, ma cosa c’entra Claudio Amendola in tutto questo? Scopriamo insieme come il celebre attore si inserisce in questa complessa polemica sul futuro della settima arte in Italia.

Giorgia Meloni torna a puntare il dito contro il sistema di finanziamenti pubblici al cinema, denunciando pubblicamente storture e sprechi che, a suo dire, si sono moltiplicati nel corso degli ultimi anni. Lo ha fatto in maniera decisa prima con un messaggio pubblicato su X e poi nel corso di un’intervista concessa a Bruno Vespa al “Forum in Masseria 2025”, dove ha ribadito con fermezza l’intenzione del governo di riformare radicalmente il settore. Il cuore della questione, secondo la premier, è la mancanza di trasparenza e meritocrazia in un mondo che, sebbene vitale per la cultura italiana, rischia di trasformarsi in un “buco nero” di risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

