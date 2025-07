Esplosione Roma il monitoraggio dell’Arpa Lazio conferma le ipotesi | Incendio ha generato diossina | VIDEO

Un'esplosione devastante a Roma ha scatenato un'onda di shock nella zona Prenestino, lasciando dietro di sé un paesaggio da film apocalittico. Il monitoraggio dell’ARPA Lazio conferma le ipotesi: l’incendio ha generato diossina, aggravando la già critica situazione ambientale e sanitaria. Sono ancora in corso gli aggiornamenti su feriti e danni, mentre la città si prepara a fronteggiare le conseguenze di questa tragica esplosione.

Una potente esplosione "potente come una bomba", in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino a Roma. Il numero e le condizioni dei feriti, come specificato dagli ambienti ospedalieri, è in continuo aggiornamento. Ciò che ne resta, è una scena quasi post apocalittica: carcasse d'auto, campi da tennis ridotte in cenere e un'aria irrespirabile, in un paesaggio desolato