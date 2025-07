Bufera su Cristiano Ronaldo | assente ai funerali di Diogo Jota Portogallo in lacrime

Una bufera si abbatte su Cristiano Ronaldo, assente ai funerali di Diogo Jota, causando scalpore e polemiche in Portogallo. Mentre il mondo del calcio piange la perdita tragica dell’attaccante del Liverpool e della nazionale lusitana, il silenzio di Ronaldo alimenta discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. In un momento così doloroso, il capitano Van Dijk e i compagni di squadra sono stati tra i pochi a rendere omaggio, lasciando tutti a chiedersi...

Dolore e commozione a Gondomar, in Portogallo, per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e della nazionale lusitana, Diogo Jota, e a suo fratello André Silva, morti giovedì in un incidente stradale in Spagna. Tanti i calciatori presenti, dai compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Darwin Núñez, Ibrahima Konaté e Caoimhin Kelleher all'allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix e al ct del Portogallo, Roberto Martínez. Mancava invece il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, un'assenza che ha suscitato numerose polemiche in Portogallo, anche perché CR7 si trovava in vacanza a Maiorca ed è stato avvistato più volte in yacht dai media locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bufera su Cristiano Ronaldo: assente ai funerali di Diogo Jota. Portogallo in lacrime

