In un caso che ha fatto scalpore, Sebastiano Visintin si difende con fermezza dall’ultima accusa riguardante il suo passato: la presunta relazione tra sua moglie Liliana e un farmacista triestino. Con parole chiare e decise, egli afferma: «Lo conoscevamo entrambi da bambini. Ma non c’era nulla, solo un’amicizia di vecchia data». Una dichiarazione che arriva in un momento cruciale per fare luce sulla verità.

«È una fantasia. Non c’è mai stato nulla». Sebastiano Visintin risponde con fermezza all’ultima accusa indiretta che lo riguarda: quella di una presunta relazione tra sua moglie Liliana e un farmacista triestino, ipotesi rilanciata nei giorni scorsi da Claudio Sterpin, l’amico speciale della donna scomparsa nel 2021. «Lo conoscevamo entrambi da bambini. Ma non c’era nulla, solo un’amicizia di vecchia data». Una dichiarazione che arriva in diretta durante la trasmissione Quarto Grado e che smentisce con decisione quanto lasciato intendere da Sterpin, che aveva parlato di un legame affettivo maturato negli ultimi tempi tra Liliana e l’uomo che “le avrebbe fatto battere il cuore”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Resinovich, Visintin sul farmacista: ‘Lo conoscevamo fin da bambini’

