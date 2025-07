Napoli Pride 2025 al via la grande parata tra le polemiche

Napoli Pride 2025 prende il via tra entusiasmo e polemiche, accendendo i cuori di chi sogna un mondo più inclusivo. Dopo un’attesa lunga, la grande parata con carri colorati e bandiere arcobaleno sfila oggi, 5 luglio, portando in strada la voglia di libertà e rispetto. Arriva, sì, ma non senza domande e scetticismo: il Pride napoletano si conferma un appuntamento imperdibile per riflettere e festeggiare la diversità.

Il Pride arriva a Napoli in ritardo, superando il consueto ?Pride Month? di giugno e portando carri e bandiere arcobaleno in sfilata oggi, 5 luglio.

Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025 - Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, portando la sua voce e il suo impegno per i diritti civili.

Tra polemiche e spaccature, Napoli Pride arriva: Sul palco tutti liberi di esprimere le proprie idee | VIDEO; Il Napoli Pride inonderà la città, ma resta la frattura politica sulla Palestina: ATN marcia in silenzio, Arrevutamm al fianco delle sorell3.

Napoli Pride 2025, la parata tra le polemiche - Il Pride arriva a Napoli in ritardo, superando il consueto "Pride Month" di giugno e portando carri e bandiere arcobaleno in sfilata oggi,

Il giorno di Napoli Pride 2025: tra diritti, festa e spaccature interne al movimento Lgbtqia+ - Possibili proteste degli attivisti dell’Arrevutamm’ Pride, in forte contrasto con l'organizzazione ... Segnala napolitoday.it