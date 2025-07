F1 Gp Silverstone le qualifiche | la Ferrari ora fa sul serio Leclerc in testa e Hamilton 2° Al via il Q3 decisivo per la pole Live

A Silverstone, l’aria si fa frizzante e la sfida tra tifosi e piloti si accende. Le qualifiche della Formula 1 sono appena entrate nel vivo, con Leclerc in testa e Hamilton pronto a dare battaglia. La lotta per la pole position si rivela più intensa che mai, mentre un incidente clamoroso di Bearman ha scosso gli animi. Ora, tutto si decide nel Q3: chi conquisterà la prima posizione? Restate sintonizzati, perché questa gara promette emozioni da urlo.

A Silverstone nelle ultime libere Leclerc ha fatto il tempo più veloce, Hamilton ha dovuto rinunciare alla simulazione di qualifica. Folia Bearman: entra a 260 kmh e va a sbattere, punito con 10 posizioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Silverstone, le qualifiche: la Ferrari ora fa sul serio, Leclerc in testa e Hamilton 2°. Al via il Q3 decisivo per la pole Live

