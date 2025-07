Dopo la notte tropicale più calda a Bologna cambia il tempo | le previsioni meteo a 7 giorni

Ma il clima di Bologna sta per cambiare: le previsioni meteo a 7 giorni ci indicano una svolta, con un nuovo scenario che promette refrigerio e frescura. Prepariamoci a scoprire come evolverà il tempo nei prossimi giorni, per vivere al meglio questa fase di transizione climatica.

Bologna, 5 giugno 2025 – Ieri sera Bologna ha vissuto la sua notte tropicale più bollente, con temperature che non sono scese sotto i 25 gradi. Un picco minimo, questo, che si registra andando verso l’inizio della mattina, solo intorno alle 4 o alle 5. E durante il giorno, i termometri cittadini hanno segnato 36,5 gradi. Insomma, “temperature straordinarie rispetto agli standard normali, in una serata molto calda e particolarmente umida”. Ma il tempo cambia e le previsioni dei prossimi giorni porteranno a una riduzione del caldo record che attanaglia le Due Torri. CALDO ESTIVO IN CITTA PERSONE CHE SI BAGNANO E BEVONO ALLA FONTANA Pier Paolo Alberoni, responsabile Struttura IdroMeteoClima di Arpae, Bologna può salutare le notte tropicali? "Da inizio giugno, le temperature durante le ore notturne non sono mai scese sotto i 20 gradi, salvo una piccola pausa nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno dettata dall’irruzione di aria fredda con violenti temporali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo la notte tropicale più calda, a Bologna cambia il tempo: le previsioni meteo a 7 giorni

In questa notizia si parla di: bologna - tropicale - calda - cambia

Notte molto calda nella nostra regione. Solamente San Biagio di Faenza (RA) e Toscanella (BO) hanno registrato valori leggermente sotto i +20 gradi, altrove notte tropicale ovunque ( per notte tropicale si intende un valore minimo superiore ai +20 gradi). Ecc Vai su Facebook

Il caldo tropicale concede una tregua, dal weekend si abbassano le temperature e arrivano i temporali; Meteo BOLOGNA, il caldo è ormai tropicale. Il rischio temporale; Bologna è una città africana con temperature record: 38,2 gradi e minima più alta di sempre a 27,3.

Bologna qualificato all'Europa League: come cambia la classificazione per la Serie A - Col Bologna 4° a fine campionato si aprirebbero invece le porte della Champions League per i rossoblù, con 5^ e 6^ in classifica che andrebbero in Europa League e la 7^ in Conference. Si legge su tuttomercatoweb.com

Bologna in Europa League grazie alla Coppa Italia: cosa cambia per Juve, Lazio e Roma - Corriere dello Sport - Grazie alla vittoria contro il Milan in finale di Coppa Italia, il Bologna di Italiano si è guadagnato il pass ... corrieredellosport.it scrive