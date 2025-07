Tracce di diossina L' allarme dell' Arpa dopo l' incendio a Roma

L'incendio a Roma ha acceso un campanello d'allarme sulla qualità dell'aria. Le prime analisi di Arpa Lazio rivelano tracce di diossina, sostanze pericolose per salute e ambiente, nelle vicinanze dell'incendio. La scoperta sottolinea l'importanza di monitoraggi continui e misure tempestive per tutelare cittadini e natura. È fondamentale approfondire le indagini e adottare strategie efficaci per prevenire rischi futuri.

I primi risultati del monitoraggio effettuato da Arpa Lazio tramite campionatura dell'aria hanno accertato la presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente a poca distanza dalla zona interessata dall'esplosione.

