Ramy il governo sta coi carabinieri Assistenza legale ai militari indagati

Il governo si schiera a fianco dei carabinieri, garantendo assistenza legale ai militari indagati e rafforzando la sicurezza con misure concrete. A Manduria, il ministro dell’Interno ha ribadito l’impegno per il pieno funzionamento del dl Sicurezza e annunciato l’introduzione delle bodycam per gli agenti di polizia, segnando un passo deciso verso una maggiore trasparenza e tutela delle forze dell’ordine. La sicurezza è al centro dell’attenzione, ma quali saranno le conseguenze di queste scelte?

A Manduria, il ministro dell'Interno ha ribadito la piena operatività del dl Sicurezza e l'avvio delle procedure per l'introduzione delle bodycam agli agenti di polizia.

"Ricorderete il tormentone di questo inverno: verità per Ramy, il ragazzo che ha perso la vita a Milano nel corso di un inseguimento con i carabinieri... Questa verità dopo 6 mesi è arrivata": il punto di Pietro Senaldi, condirettore di Libero

CASO RAMY: BASTA ATTACCHI AI CARABINIERI, IL SIM CARABINIERI PROPONE SOLUZIONI AL GOVERNO; IL PARTITO DI GOVERNO CI ATTACCA. DICE CHE SIAMO PERICOLOSI.; Il governo usa gli scontri per Ramy come scusa per accelerare sul ddl Repressione.

Ramy Elgaml, omicidio stradale per l'amico che guidava lo scooter e per il carabiniere della macchina che li inseguì - La Procura di Milano chiude le indagini contestando il reato a Fares Bouzidi e al militare che guidava l'auto durante l'inseguimento

Ramy, il nuovo video inedito a Dritto e Rovescio. L'amico: «I Carabinieri mi hanno fatto cadere, non avevo la patente» - I Carabinieri chiamano i soccorsi via radio e mentre si accertano delle condizioni dei ragazzi, continuano a sollecitare l'arrivo dell'ambulanza.