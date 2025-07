Il bluff di Hamas sulla tregua | cosa nasconde davvero la svolta a Gaza

Il mondo osserva attentamente il recente annuncio di Hamas sulla tregua a Gaza, ma c’è chi si interroga: dietro questa apertura ci sono davvero speranze di pace o si cela un bluff strategico? Hamas ha trasmesso la propria posizione ai mediatori, ma le implicazioni di questa mossa restano avvolte nel mistero e nelle ambiguità. È il momento di scoprire cosa si nasconde realmente dietro questa svolta apparentemente positiva.

Hamas ha comunicato di aver accolto con favore l’ultima proposta per una tregua nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi detenuti. In una nota ufficiale, il movimento ha affermato di aver concluso le proprie consultazioni interne, insieme alle altre fazioni palestinesi, sulla recente iniziativa presentata dai mediatori, finalizzata a porre fine all’offensiva militare contro Gaza. «Hamas ha trasmesso la propria posizione ai mediatori fratelli, e si tratta di una risposta improntata alla positività», si legge nel comunicato, che prosegue: «Siamo pienamente disposti, con grande serietà, ad avviare immediatamente un processo negoziale per definire i dettagli attuativi di questo piano». 🔗 Leggi su Panorama.it