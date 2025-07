Fiumicino emergenza incendi | Grazie all’impegno delle forze dell’ordine

di volontari che hanno lavorato instancabilmente per tutelare la nostra comunità. La loro dedizione ha permesso di contenere i danni e proteggere vite umane e patrimonio, dimostrando come l’unione e la responsabilità collettiva siano fondamentali in momenti di crisi. È ora di rafforzare il nostro impegno civico e adottare comportamenti più consapevoli per prevenire future emergenze, perché solo così potremo garantire un futuro più sicuro a tutti.

Fiumicino, 5 luglio 2025- Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ringrazia le Forze dell’Ordine, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e tutti i volontari, per l’ impegno profuso nella gestione delle emergenze causate dai diversi incendi durante queste settimane, e invita tutti i cittadini alla massima responsabilità e ad adottare comportamenti preventivi. “Ringrazio le F orze dell’Ordine, i V igili del Fuoco, la P olizia Locale e i numerosi volontari che in queste ore stanno lavorando per garantire la sicurezza nei nostri territori, in un contesto di emergenza che coinvolge non solo Fiumicino, ma anche Roma e provincia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

