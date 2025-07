Verstappen magistrale è sua la pole a Silverstone | la Ferrari ci credeva ma sarà solo in 3ª fila

Max Verstappen conquista la pole position a Silverstone con una prestazione magistrale, lasciando le McLaren e Russell dietro di sé. La Ferrari ci sperava, ma si trova in terza fila con Hamilton e Leclerc, pronta a giocarsi ogni possibilità nel Gran Premio di Gran Bretagna. La sfida promette emozioni intense: chi trionferà in questa battaglia di abilità e strategia? Scopriamo insieme cosa riserva il weekend sul circuito britannico.

Verstappen in pole a Silverstone. Max magnifico davanti alle due McLaren, poi Russell. La Ferrari sogna la pole, ma occuperà nel GP Gran Bretagna la terza fila con Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pole - verstappen - silverstone - ferrari

