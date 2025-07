In migliaia ai funerali Diego Jota | Cristiano Ronaldo assente ecco perché

In un giorno di grande dolore a Gondomar, vicino Porto, si sono svolti i funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva, vittime di un tragico incidente. L'evento ha riunito numerosi calciatori e tifosi, ma tra le assenze più importanti spicca quella di Cristiano Ronaldo. La scelta del campione portoghese di non partecipare si rivela più complessa di quanto sembri, rivelando una sfumatura umana e personale dietro l'immenso cordoglio.

A Gondomar, vicino Porto, si sono tenuti i funerali del calciatore del Liverpool Diogo Jota e del fratello André Silva, deceduti in un incidente stradale. Molti i giocatori della squadra inglese e della nazionale portoghese accorsi. Ma c'è stato un grande assente, Cristiano Ronaldo. Ecco perché non è andato alle esequie del compagno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In migliaia ai funerali Diego Jota: Cristiano Ronaldo assente, ecco perché

In questa notizia si parla di: funerali - jota - cristiano - ronaldo

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

Perché Cristiano Ronaldo non si è presentato ai funerali di Diogo Jota nonostante fosse il suo capitano Vai su X

Morte Diogo Jota: sotto accusa lo stato dell’asfalto della A-52, oggi i funerali in Portogallo alle 10 a Gondomar vicino Porto Emergono nuovi dettagli sull’incidente che è costato la vita a Diogo Jota e al fratello André Silva. Erano a bordo di una Lamborghini Vai su Facebook

L’ultimo saluto a Diogo Jota: commozione e stelle del calcio, ma non c’è Cristiano Ronaldo; Il giorno dell'ultimo saluto a Diogo e André; In migliaia ai funerali Diego Jota: Cristiano Ronaldo assente, ecco perché.

Funerali Diogo Jota, spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo. È polemica in Portogallo - Il capitano della nazionale dopo il messaggio di cordoglio sui social non si e presentato per camera ardente e funerali del compagno ... Lo riporta msn.com

Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota. Polemica per l'assenza di Cristiano Ronaldo - Migliaia di persone a Gondomar per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e al fratello Andrè Silva Migliaia di persone si sono raccolte a Gondomar, in Portogallo, per i funerali dell'attaccante ... Come scrive msn.com