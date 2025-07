Qualifiche F1 nel GP di Silverstone | super Verstappen ma che rimpianto per la Ferrari

Le qualifiche del GP di Silverstone 2025 sono state un vero spettacolo, con Verstappen che ha dominato in modo impressionante, lasciando la Ferrari a rincorrere. Tuttavia, il grande rimpianto riguarda Hamilton, che fino all'ultimo momento sembrava in pole, ma è stato scavalcato all’ultimo secondo. Un weekend ricco di emozioni e sorprese, dove ogni dettaglio ha influito sulla corsa: il lampo di Verstappen e le speranze sfumate della Ferrari rendono questo Gran Premio indimenticabile.

