borsellino ritrovati i brogliacci delle intercettazioni su mafia appalti dopo 2 anni di ricerche

Una scoperta che potrebbe rivoluzionare le indagini sulla storia mafiosa italiana: i brogliacci delle intercettazioni degli anni ’90 sono stati ritrovati dopo due anni di ricerche meticolose. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha restituito alla luce documenti chiave legati alle infiltrazioni della mafia nel settore degli appalti, aprendo scenari inaspettati e potenti nel quadro giudiziario. Questa scoperta rappresenta un passo decisivo nella ricerca della verità sulle oscure trame di quegli anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una svolta nelle indagini sulla strage di via D’Amelio. PALERMO, 5 luglio. Dopo oltre due anni di ricerche, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha riportato alla luce i brogliacci originali delle intercettazioni eseguite negli anni ’90 nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti, in particolare nelle aziende del Gruppo Ferruzzi. Questa indagine, disposta dalla Procura di Palermo, è da molti considerata il vero movente della strage di via D’Amelio, che nel 1992 costò la vita al giudice Paolo Borsellino. La recente scoperta getta nuova luce su quella vicenda e apre scenari ancora da esplorare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com