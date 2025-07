Griglia di partenza F1 GP Gran Bretagna 2025 | risultati e classifica qualifiche

Scopri come si è delineata la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, un appuntamento imperdibile del Mondiale di F1. Le qualifiche di oggi, sabato 6 luglio, hanno definito le posizioni di partenza per una gara ricca di emozioni e sorprese. Ecco i risultati e la classifica delle qualifiche, con protagonisti e outsider pronti a scrivere la storia del dodicesimo round stagionale. Resta sintonizzato per vivere insieme ogni attimo della corsa di domani!

Nelle qualifiche di oggi, sabato 6 luglio, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 7, il fine settimana con la gara di Silverstone che sarà valida come dodicesimo round del calendario della F1. Nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Liam Lawson (Racing Bulls), 16°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20° ed ultimo. In Q2 escono di scena altri cinque piloti: vengono infatti eliminati Carlos Sainz (Williams), 11°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 12°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 13°, Alexander Albon (Williams), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Gran Bretagna 2025: risultati e classifica qualifiche

