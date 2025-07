Protti lotta contro la malattia | Mi hanno trovato uno sgraditissimo ospite E’ dura ma ce la metterò tutta

Igor Protti, leggenda del calcio livornese, si mostra forte e determinato nella sua battaglia contro una malattia. Con coraggio e speranza, ha condiviso il suo percorso su Instagram, ispirando tifosi e amici a sostenere la sua lotta. La sua forza di volontà dimostra che, anche nelle sfide più dure, la tenacia può fare la differenza. Protti ce la metterà tutta, e noi gli siamo vicini in questo difficile momento.

Livorno, 5 luglio 2025 – Una foto sul letto dell'ospedale e un messaggio a tutti i suoi tifosi e follower: così, su Instagram, Igor Protti (gloria del calcio livornese e non solo) ha reso noto di stare lottando contro una malattia. "Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese". Protti, indomito bomber quando giocava, trasferisce la sua grinta anche nella lotta contro la malattia: "È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre.