Nuovi temporali con vento e grandine in Lombardia | scatta l’allerta meteo arancione

Allerta meteo in Lombardia: tornano i temporali con vento e grandine, scattando l’allerta arancione. La Regione avvisa cittadini e imprese di possibili intensi fenomeni atmosferici a partire dalla mezzanotte, con rischi elevati soprattutto domani pomeriggio. È fondamentale essere preparati e seguire gli aggiornamenti per tutelare sé stessi e la propria sicurezza. Restate con noi per tutte le ultime notizie e misure di sicurezza.

Scatta una nuova allerta meteo diramata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia: emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, con fase acuta domani pomeriggio. A renderlo noto è il Comune di Milano secondo cui sono probabili forti temporali, con vento e grandine. MM, la società che a Milano gestisce tra l'altro il servizio idrico integrato, ha già attivato la vasca di laminazione del Seveso evitando l'esondazione del fiume Seveso e i disagi alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi temporali con vento e grandine in Lombardia: scatta l’allerta meteo arancione

