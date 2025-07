Il capo della casa di produzione di Don Matteo lascia | La TV morbosa è una scorciatoia

L'universo della televisione italiana si anima di nuove sfide e intriganti cambiamenti: Luca Bernabei, ex deus ex machina di Lux Vide, apre un capitolo tutto nuovo con la sua casa di produzione Ohana. Dopo il divorzio professionale e personale dalla storica società , l'imprenditore svela i progetti futuri, promettendo innovazione e sorprese. Un'epoca si chiude, un'altra inizia, portando con sé la promessa di contenuti originali e sorprendenti. Continua a leggere per scoprire di più.

Luca Bernabei parla del suo divorzio da Lux Vide, societĂ che aveva fondato insieme a suo padre Ettore e sua sorella Matilde, e integrata in Fremantle. L'imprenditore parla dei prossimi progetti con la nuova casa di produzione, Ohana: "Saranno diversi da quelli fatti finora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: casa - produzione - capo - matteo

La produzione Maserati torna a casa: GranTurismo e GranCabrio saranno prodotte a Modena - La produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio torna a casa, a Modena, nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti, entro la fine del 2025.

Autore: Matteo Bussola Titolo: Il tempo di tornare a casa Nel 2020, in pieno Covid, ho visto diversi video di Enrico Galiano, scrittore che amo, con Matteo Bussola, che non conoscevo assolutamente. Devo dire che mi ha incuriosito e quindi sono stata felice, qu Vai su Facebook

Il capo della casa di produzione di Don Matteo lascia: La TV morbosa è una scorciatoia; Piantedosi vede Saddam Haftar. Avs: «Ha incontrato un criminale»; The Brutalist, l’Oscar parla fiorentino. Paci junior nella troupe del film: Babbo è geloso, voleva vincerlo lui.

Il capo della casa di produzione di Don Matteo lascia: “La TV morbosa è una scorciatoia” - Luca Bernabei parla del suo divorzio da Lux Vide, società che aveva fondato insieme a suo padre Ettore e sua sorella Matilde, e integrata in Fremantle ... Da fanpage.it

Matteo Nencioni, tutto sull’agente immobiliare di Casa a prima vista - MSN - Matteo Nencioni, agente immobiliare toscano, è noto per la sua partecipazione al programma “Casa a prima vista” su Real Time. Lo riporta msn.com