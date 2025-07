Italia questa è sfortuna nera! Filippo Ganna si ritira subito al Tour de France

Una sfortuna nera ha colpito l’Italia al debutto del Tour de France 2023: Filippo Ganna, grande protagonista nelle prove contro il tempo, è stato costretto a ritirarsi subito dopo una caduta. La nostra nazione perde così uno dei suoi uomini di punta in questa grande sfida, lasciando un vuoto difficile da colmare. La 112ª edizione del Tour continua tra sfide e sorprese, e il destino di Ganna segna un’impronta indelebile in questa prima tappa.

Filippo Ganna è stato costretto ad abbandonare il Tour de France nel corso della prima tappa per le conseguenze di una caduta e l'Italia ha perso uno dei sui uomini di punta per la Grande Boucle, soprattutto pensando alle prove contro il tempo. La 112ma edizione del Tour del France è scattata quest'oggi da Lille, sede sia di partenza che di arrivo della prima frazione, lunga 184.9 km: nel corso della tappa, a 133 km dal traguardo, è rimasto coinvolto in una caduta Filippo Ganna, finito a terra in una curva verso destra nella quale erta presente lo spartitraffico. Nella stessa caduta è stato coinvolto anche il britannico Sean Flynn (Team Picnic PostNL), il quale però, a differenza dell'italiano, è ripartito immediatamente.