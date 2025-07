Ter Stegen-Inter Romano | Ad oggi non c’è assolutamente nulla!

Fabrizio Romano mette in chiaro: al momento, non c’è traccia di un accordo tra l’Inter e Ter Stegen. La voce di una possibile trattativa tra il club nerazzurro e il portiere del Barcellona, diffusa dalla Spagna, sembra priva di fondamento. L’attuale situazione, infatti, non vede alcun passo avanti concreto. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali, perché nel mondo del calciomercato nulla è scontato.

LA SITUAZIONE – In casa Inter, si parla di un interesse dei nerazzurri nei confronti di Marc-André Ter Stegen, portiere tedesco in uscita dal Barcellona ( vedi articolo ). L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, però ha chiarito, negando totalmente qualsiasi tipo di interesse o approccio della Beneamata nei confronti del portiere. Ecco cos'ha raccontato: « Sommer può partire, è nella lista del Galatasaray.

