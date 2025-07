Artiglieria e carri armati la Polonia vuole diventare il nuovo arsenale della Nato

La Polonia punta a diventare il nuovo arsenale della NATO, rafforzando la sua posizione strategica in Europa. Con investimenti record in artiglieria e carri armati, il Paese mira non solo a potenziare la sicurezza, ma anche a consolidare il proprio ruolo industriale e produttivo nel settore della difesa. L’ultimo progetto, da quasi 600 milioni di euro, segna un passo deciso verso l’autonomia militare e tecnologica, aprendo nuove sfide e opportunità per l’intera alleanza.

La Polonia non è solo il Paese che intende rafforzare maggiormente in ambito Nato la proiezione securitaria e la spesa in difesa e armamenti per diventare un bastione europeo dell’Alleanza Atlantica, ma anche un attore desideroso di un ruolo sempre piĂą attivo in campo industriale e produttivo. Maxi-investimento per produrre artiglieria. L’ultima notizia riguarda l’avvio di un progetto da quasi 600 milioni di euro (2,4 miliardi di zloty) per costruire tre nuovi impianti per la produzione di munizioni funzionali agli eserciti atlantici. L’iniziativa è portata avanti col coordinamento dal principale contractor per la difesa di Varsavia, il Gruppo Armamenti Polacco (Pgz) controllato dallo Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Artiglieria e carri armati, la Polonia vuole diventare il nuovo “arsenale” della Nato

In questa notizia si parla di: polonia - diventare - nato - artiglieria

Bak (ex capitano della Polonia) loda Zalewski: «Può giocare in qualsiasi top club europeo e diventare una stella! Se l’Inter lo ha riscattato…» - L’ex capitano della Polonia, Jacek Bak, ha espresso entusiasmo per il talento di Nicola Zalewski, lodando le sue straordinarie qualità e prospettando un futuro da stella nei più grandi club europei.

Translate postLa #Grecia è tra i paesi #NATO che spendono di più in difesa in rapporto al Pil: solo quattro membri dell'Alleanza spendono di più (Usa, Polonia, Lettonia ed Estonia). Nel 2024 Atene ha speso il 3,1% del suo Pil in difesa: al centro di questa scelt Vai su X

UCRAINA | Il Pentagono ha ordinato la sospensione delle forniture di alcuni missili e munizioni all'Ucraina in seguito ai timori per le scorte americane, ridotte dalla guerra della Russia contro Kiev e da quasi due anni di operazioni militari in Medio Oriente che Vai su Facebook

UNA NATO POLACCA PER SALVARE L’OCCIDENTE; Fronte orientale Lituania e Polonia spingono per un riarmo coordinato contro la minaccia russa; Polonia, nuove truppe in Lettonia: 300 soldati e un gruppo specializzato in armi chimiche. «Difendiamo il fian.

Artiglieria e carri armati, la Polonia vuole diventare il nuovo “arsenale” della Nato - La Polonia non è solo il Paese che intende rafforzare maggiormente in ambito Nato la proiezione securitaria e la spesa in difesa e armamenti per diventare un bastione europeo dell’Alleanza Atlantica, ... Si legge su msn.com

La Nato rafforza i confini, tank americani in Polonia: cosa sta succedendo - MSN - Con un breve ritardo, la Polonia ha ufficialmente ricevuto il primo lotto di carri armati all'avanguardia M1A2 SEPv3 Abrams, uno sviluppo fondamentale che rafforza la sua ascesa a principale ... Segnala msn.com