Firenze due giorni di spettacoli al Florence Dance Festival

Preparati a vivere due giorni di pura magia a Firenze con il Florence Dance Festival! Alla sua 36ª edizione, questo imperdibile evento, diretto da Marga Nativo e Keith Ferrone, porta in scena straordinarie performance internazionali. L’attesa è per lunedì 7 luglio, alle 21:30, nel suggestivo chiostro di Santa Maria Novella, dove la Peridance Contemporary Dance Company presenterà "New Perspectives", un viaggio tra emozioni e innovazione firmato da coreografi di fama mondiale. Non perdere questa straordinaria occasione: la danza sta per conquistare anche te!

Firenze, 5 luglio 2025 - Il Florence Dance Festival, giunto alla 36esima edizione con la direzione artistica di Marga Nativo e Keith Ferrone, ospita, direttamente dag li Stati Uniti, la Peridance Contemporary Dance Company c he presenta New Perspectives. Coreografie di Igal Perry, Yue Yin, Mike Tyus. L’appuntamento è per lunedì 7 luglio, alle ore 21:30 nel chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, a Firenze. La Peridance Contemporary Dance Company (PCDC) di New York, guidata dal fondatore e direttore artistico Igal Perry, è dal 1983 un punto di riferimento per la danza espressiva e innovativa. Debuttando a New York nel 1985, ha presentato oltre 75 nuove creazioni in teatri prestigiosi come il Joyce Theater, Lincoln Center e il KnJ Theater di Peridance. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, due giorni di spettacoli al Florence Dance Festival

In questa notizia si parla di: dance - firenze - florence - festival

