Zurigo sboccia il fiore cadavere | è il più grande e puzzolente del mondo

a dir poco spettacolare, ha attirato l’attenzione di visitatori e botanici da tutto il mondo, offrendo un’occasione unica di ammirare questa meraviglia naturale prima che svanisca nuovamente nel silenzio della sua breve fioritura.

Nella foresta pluviale di Masoala, nello zoo di Zurigo, è sbocciata la rarissima Amorphophallus Titanum, cosiddetto fiore cadavere, pianta in via d’estinzione originaria di Sumatra. Nota per la sua infiorescenza imponente e per l'intenso odore di carogna, fiorisce solo per pochi giorni ogni diversi anni. Il fiore, che può superare i tre metri, emana il suo caratteristico odore solo per sei ore, attirando insetti impollinatori. L'evento, raro e affascinante, rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare sulla tutela delle specie a rischio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zurigo, sboccia il fiore cadavere: è il più grande e puzzolente del mondo

