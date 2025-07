Calhanoglu arriva l’offerta tanto attesa | la posizione dell’Inter

Calhanoglu finalmente apre una nuova porta all'Inter: è arrivata l’attesa offerta che potrebbe cambiare il futuro del centrocampista turco. Dopo il suo vivace confronto con Lautaro e Marotta, il suo percorso a Milano sembra in bilico. Ma le cose potrebbero evolversi: il Galatasaray è pronto a fare la sua mossa. Resta da scoprire se questa proposta porterà a un nuovo capitolo o segnerà la fine di un’epoca.

Calhanoglu continua a tenere gli occhi puntati su di sé in casa Inter: è arrivata una prima offerta per il centrocampista turco. Hakan Calhanoglu ha ovviamente tutti gli occhi puntati su di sé in casa Inter dopo il botta e risposta avuto a distanza con Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta. Il centrocampista sembra essere ogni giorno che passa sempre più lontano dalla Milano nerazzutrra: d’altronde, come noto, c’è il Galatasaray pronto ad accoglierlo a braccia aperte. È anche arrivata una prima offerta per il suo cartellino. Calhanoglu sempre più lontano dall’Inter: arriva una prima offerta del Galatasaray. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calhanoglu, arriva l’offerta tanto attesa: la posizione dell’Inter

In questa notizia si parla di: calhanoglu - offerta - inter - arriva

Inter, non solo Calhanoglu: anche un altro big può lasciare, è arrivata un’offerta - L'Inter si trova a un bivio cruciale, con voci di un altro big pronto a lasciare insieme a Calhanoglu dopo un'offerta dall'estero.

Il #Galatasaray non molla #Calhanoglu. Il centrocampista è il grande obiettivo del club, come anticipato settimana scorsa. Nelle prossime ore prevista un’offerta ufficiale all’#Inter, che è disposta ad ascoltare le offerte. La richiesta è di 35-40, Gala finora arriva Vai su X

? L'Inter ha aperto alla cessione di Hakan Calhanoglu se arrivasse una buona offerta. - Fabrizio Biasin Vai su Facebook

Caos Calhanoglu, arriva il diktat Inter: ecco la cifra che serve per farlo partire; Caos Calhanoglu, arriva il diktat Inter: ecco la cifra che serve per farlo partire; Calciomercato Inter: arriva il sostituto di Calhanoglu.

Calhanoglu al Galatasaray, la pista si scalda: primi contatti tra l'Inter e il club turco - Avviati i primi contatti tra Inter e Galatasaray: il trasferimento in patria di Calhanoglu è pronto a entrare nel vivo. Si legge su msn.com

Galatasaray rompe il ghiaccio: contatti in corso con l’Inter per Calhanoglu, le cifre - Il Galatasaray ha iniziato i contatti con l’Inter per il trasferimento di Hakan Calhanoglu. Lo riporta newsmondo.it