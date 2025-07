Osimhen e Napoli una storia a lieto fine ?

Una storia di passione e ambizione tra Napoli e Juventus si scrive con colpi di scena e scelte coraggiose. Mentre i bianconeri tentano di rafforzare il proprio attacco con Victor Osimhen, il Napoli respinge le avances di Vlahovic, preferendo mantenere il suo diamante. Un delicato scambio tra i due club potrebbe aprire nuovi orizzonti per il futuro, dimostrando che nel calcio tutto può cambiare in un istante. La telenovela continua...

La Juve voleva inserire Vlahovic, il serbo ha detto no. La Juventus  per rinforzare l’attacco continua ad avere Victor Osimhen nel mirino. Il club bianconero per provare ad affondare per l’attaccante di proprietĂ del Napoli deve però prima liberarsi dell’alto ingaggio di Dusan Vlahovic (12mln di euro). In quest’ottica al Napoli, secondo il Corriere della Sera  in edicola oggi, è stato proposto uno scambio che ha riguardato proprio i due bomber, ma il serbo avrebbe detto no al club di De Laurentiis. Secondo il quotidiano, l’obiettivo di Vlahovic sarebbe quello di liberarsi a parametro zero il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com