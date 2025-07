Emotional Ketchup Burst | Attento a quello che desideri è il nuovo concept album rock tra desiderio rabbia e introspezione

Gli Emotional Ketchup Burst, band alternativa rock di Piombino, lanciano il loro primo album in italiano: “Attento a quello che desideri”. Un concept album coinvolgente e intenso, che svela le complessità del desiderio umano attraverso un mix di emozioni, rabbia e introspezione. Ispirato all’aforisma di Oscar Wilde, questo viaggio musicale attraversa generi diversi, invitandoti a riflettere sulle sfumature profonde delle tue emozioni. Scopri l'album e lasciati catturare.

Gli Emotional Ketchup Burst, band alternative rock originaria di Piombino, pubblicano il loro primo album in italiano: "Attento a quello che desideri", un concept album potente e viscerale che esplora le molteplici sfumature del desiderio umano, tra emozioni contrastanti, rabbia repressa, illusioni romantiche e sogni infranti. Ispirato all'iconico aforisma attribuito a Oscar Wilde, il disco è un viaggio musicale che attraversa diversi generi, dal post-rock al rock psichedelico, con richiami allo stoner rock, atmosfere noise e momenti di profonda introspezione emotiva. Un album rock italiano che racconta il desiderio in tutte le sue forme.

