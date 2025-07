Mi hanno trovato un ospite sgradito sarà una partita dura | il messaggio di Protti dall' ospedale

Una notizia che scuote il mondo del calcio e non solo: Protti, leggenda di Livorno e Bari, annuncia su Instagram di essere gravemente malato, dopo un primo intervento. La sua forza e determinazione saranno fondamentali per affrontare questa battaglia. La sua esperienza ci ricorda che anche i campioni più forti devono affrontare sfide difficili: restiamo vicini a lui in questo momento cruciale.

L'ex bandiera del Livorno e Bari ha comunicato su Instagram di essere gravemente malato: "Ho subito un primo intervento, la prossima settimana inizierò le cure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Mi hanno trovato un ospite sgradito, sarà una partita dura": il messaggio di Protti dall'ospedale

Mi hanno trovato un ospite sgradito, sarà una partita dura: il messaggio di Protti dall'ospedale