Villa Penna di Bellante | 68enne morta travolta dal rimorchio del trattore guidato dal marito

Una tragedia sconvolge Villa Penna di Bellante: una donna di 68 anni è deceduta dopo essere stata travolta dal rimorchio del trattore condotto dal marito. L’incidente, avvenuto in località Villa Penna, ha lasciato la comunità senza parole, evidenziando ancora una volta i pericoli degli ambienti agricoli. È importante riflettere sulla sicurezza nelle attività rurali per prevenire tragedie simili in futuro.

L'incidente agricolo è avvenuto in località Villa Penna, nel comune di Bellante. Una tragedia familiare ha sconvolto Villa Penna di Bellante, in provincia di Teramo, dove due mattine fa una donna di 68 anni è deceduta a seguito di un drammatico incidente agricolo. Il trattore era condotto dal marito, un uomo di 82 anni. Alla guida del trattore cingolato si trovava il marito della vittima, un uomo di 82 anni. Il mezzo era dotato di un carro trainato, utilizzato per trasportare cisterne d'acqua destinate all'irrigazione dei campi. Il rimorchio si è ribaltato travolgendo la donna.

