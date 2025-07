Calciomercato Milan svolta per Jashari? Ecco la rivelazione di Bianchin

Il calciomercato del Milan si infiamma con una svolta sorprendente: Luca Bianchin, rinomato esperto de 'La Gazzetta dello Sport', rivela le ultime novità su Jashari, il giovane talento nel mirino dei rossoneri. Questa rivelazione apre nuovi orizzonti per il club, alimentando attese e strategie di mercato. È il momento di scoprire come questa operazione potrebbe rivoluzionare il futuro del Diavolo.

