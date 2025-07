Elisabetta Cocciaretto che peccato! Cede a Bencic al super tie-break dopo aver lottato come una leonessa a Wimbledon

Elisabetta Cocciaretto ci aveva regalato una battaglia epica, combattendo con coraggio e determinazione sul Court 18 di Wimbledon. Dopo quasi tre ore di sfida intensa, il sogno di diventare la nona italiana a raggiungere gli ottavi si infrange nel super tie-break contro Belinda Bencic. La vittoria va all’elvetica, ma la sua prestazione rimarrà impressa come esempio di tenacia. Ora Bencic si prepara a sfidare una delle grandi del torneo nei quarti...

Due ore e 58 minuti sono quelle segnalate dall’IBM, praticamente cinque tra le interruzioni per pioggia sono quelle reali di un match infinito sul Court 18. Lo vince Belinda Bencic, che nega a Elisabetta Cocciaretto la soddisfazione di essere la nona italiana in questo secolo a mettere piede agli ottavi di Wimbledon. 6-4 3-6 7-6(7) il punteggio finale a favore dell’elvetica, che cercherà ora i primi quarti ai Championships contro una tra la turca Zeynep Sonmez e la russa Ekaterina Alexandrova. Si passa subito dai primi due game sostanzialmente interlocutori a un terzo nel quale, pur non dovendo mai annullare palle break, Cocciaretto deve tirar fuori la propria miglior versione per non farsi sovrastare dall’incisività fin dalla risposta di Bencic. 🔗 Leggi su Oasport.it