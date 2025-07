LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard vince l’ultimo GPM di giornata

Segui in tempo reale la tappa di oggi al Tour de France 2025, con emozioni e sorprese sul percorso! Vingegaard conquista il GPM di Mont Noir, mentre i venti rischiano di sconvolgere le strategie dei ciclisti. Resta aggiornato per non perdere nemmeno un momento di questa incredibile giornata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni emozione sulla strada verso Parigi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Continua la giornata difficile di Lenny Martinez. 16:44 Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) vince il GPM di Mont Noir. 16:41 Attenzione al fattore vento. I ventagli potrebbero scompaginare i piani e creare sorprese. 16:38 Il gruppo si avvicina al Mont Noir, quarta categoria di 1.3km al 6.1%). 16:36 Mancano 50 chilometri al traguardo. 16:36 Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) torna in gruppo. 16:33 In caso di arrivo in volata tra i protagonisti più attesi figura il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Tra i rivali principali figurano il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

In questa notizia si parla di: diretta - vingegaard - vince - giornata

