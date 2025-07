Wimbledon Sinner non dà scampo a Martinez

Wimbledon, con il suo tipico sabato piovoso, ha messo alla prova gli organizzatori, ma non Jannik Sinner. Nonostante lo slittamento del match contro Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp, il talento italiano ha mantenuto la concentrazione, conquistando i primi cinque game senza esitazioni. La sua determinazione è stata più forte di ogni imprevisto: un time-out medico richiesto dallo spagnolo non ha fermato la sua marcia. E ora, Sinner si prepara a scrivere un’altra pagina di grande tennis.

Un sabato piovoso tipicamente londinese ha scombussolato i piani degli organizzatori di Wimbledon, ma non quelli di Jannik Sinner. Lo slittamento dell'inizio del match dei sedicesimi contro lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking Atp, non ha creato problemi di sorta al numero 1, che ha iniziato al massimo fermandosi solo dopo aver vinto i primi cinque game. Ma non per ragioni tecniche: per un time-out medico chiesto dallo spagnolo per problemi alla spalla destra frutto anche di un turno molto combattuto contro Navone nella sfida precedente. Piccolo siparietto imprevisto (in attesa del fisioterapista, è sceso l'arbitro a tagliare il taping sulla spalla dello spagnolo con un paio di forbici).