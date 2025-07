Tour de France Ganna cade nella prima tappa e si ritira

Un inizio shock per il Tour de France 2025: Filippo Ganna, campione italiano e grande protagonista del ciclismo mondiale, è stato costretto a lasciare la corsa dopo una caduta al km 52. Nonostante il tentativo di ripartire, i forti dolori alla schiena lo hanno spinto al ritiro già dopo poche ore di gara. Un colpo duro per l’Italia e per gli appassionati di ciclismo, che adesso aspettano con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni.

(Adnkronos) – Filippo Ganna costretto a lasciare il Tour de France 2025 partito oggi, 5 liuglio, con la prima tappa. L'azzurro, coinvolto in una caduta di gruppo al km 52 (sui quasi 185 totali), è ripartito ma accusando forti dolori alla schiena, fino al ritiro dopo il km 110. Si tratta del primo ritiro al .

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

