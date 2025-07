Rashford Juve il Manchester United ha già deciso! Importanti novità sul futuro dell’attaccante inglese | ecco la possibile destinazione Ultime

Il futuro di Marcus Rashford si fa sempre più chiaro: il Manchester United ha già preso una decisione definitiva sul suo addio. Dopo anni di successi e momenti di incertezza, il centravanti inglese potrebbe presto cambiare maglia, con la Juventus tra le possibili destinazioni. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e cosa potrebbe riservare il destino di uno dei talenti più brillanti del calcio internazionale.

Rashford Juve, il Manchester United ha già deciso! Novità sul futuro del calciatore inglese: cosa filtra sul centravanti in uscita dai Red Devils. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la decisione di Marcus Rashford di lasciare il Manchester United è ormai definitiva. Nonostante la sua importanza per i Red Devils in passato, il club e l’allenatore Rúben Amorim non sembrano più considerarlo parte integrante del progetto per la prossima stagione. Rashford, quindi, si prepara a fare le valigie, con un futuro lontano da Old Trafford. La destinazione più probabile per l’attaccante inglese sembra essere il Barcellona, club che rimane la sua opzione preferita per il mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rashford Juve, il Manchester United ha già deciso! Importanti novità sul futuro dell’attaccante inglese: ecco la possibile destinazione. Ultime

