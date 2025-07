Shyada è sposata a un uomo abusante e teme che lui voglia sottrarle la figlia e portarla con sé Così fugge e cerca aiuto in un rifugio per donne

In un contesto di dramma e speranza, "Shyada" di Noora Niasari racconta la storia di una giovane donna che, vittima di abusi, decide di sfuggire alla violenza e di proteggere sua figlia. Un racconto forte e toccante sul coraggio di ricostruire la propria vita, anche nei momenti più difficili. La pellicola, interpretata da Zahra Amir Ebrahimi e Mojean Aria, ci invita a riflettere sul valore della libertà e del rispetto, un tema cruciale nel mese del Pride.

S HAYDA Genere: drammatico?? Regia: Noora Niasari. Con Zahra Amir Ebrahimi, Mojean Aria, Jillian Nguyen, Leah Purcell Shyada è sposata a un uomo abusante. Sono entrambi studenti e il rientro in Iran è previsto subito dopo la laurea di lui. Quando Shayda teme che lui voglia sottrarle la figlia e portarla con sé, fugge e cerca aiuto in un rifugio per donne. Il rifugio per donne del film "Shyada" (foto Jane Zhang). Siamo in Australia a metà anni '90 e l'opera prima di Noora Niasari mette in scena i suoi ricordi di bambina cresciuta in una casa-rifugio di Brisbane.