Alluvione Texas Mattarella a Trump | sincero cordoglio per questo grave lutto

L'Italia si stringe con empatia e solidarietà al Texas, colpito da devastanti alluvioni che hanno causato tragici lutti e scomparsi tra le vittime, tra cui molti bambini. In questa difficile circostanza, le parole di sincero cordoglio risuonano come un abbraccio condiviso, mentre si augura il massimo successo alle squadre di soccorso impegnate in un’operazione di grande complessità. Il nostro pensiero va alle famiglie colpite, ricordando che la solidarietà internazionale è più importante che mai.

Roma, 5 lug. (askanews) – “Signor Presidente, desidero esprimere a nome del popolo italiano e mio personale, profonda vicinanza al Suo Paese per le vittime ed i dispersi causati dalle alluvioni che hanno colpito il Texas e in particolare la Contea di Kerr, fra cui figurano anche tanti bambini. Nell’augurare massimo successo alle squadre impegnate nelle complesse operazioni di soccorso, il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e di quanti attendono di conoscere il destino dei loro cari dispersi. In un momento di così grave lutto per l’amico popolo statunitense, desidero farLe pervenire, Signor Presidente, i sentimenti del mio più sincero cordoglio e di quello della Repubblica Italiana”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: texas - alluvione - mattarella - trump

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

#Alluvione in #Texas, #Mattarella scrive a #Trump: "In un momento di così grave lutto per l'amico popolo statunitense - si legge nel messaggio - desidero farle pervenire, Signor Presidente, i sentimenti del mio più sincero cordoglio e di quello della Repubbli Vai su X

Tg2000, 1 luglio 2025 - ore 8:30 https://www.play2000.it/detail/51?episode_id=19751&season_id=809 #1luglio #Ucraina #Russia #Gaza #Israele #Medioriente #netanyahou #Trump #USA #economia #politica #migranti #carceri #Mattarella #caldo #alluvion Vai su Facebook

Texas, la solidarietà di Mattarella a Trump: “Il nostro pensiero alle famiglie delle vittime”; Alluvione Texas, Mattarella a Trump: sincero cordoglio per questo grave lutto; Alluvione in Texas: 24 morti e una ventina di dispersi, ci sono bambini.

Texas, la solidarietà di Mattarella a Trump: “Il nostro pensiero alle famiglie delle vittime” - “Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e di quanti attendono di conoscere il destino dei loro cari dispersi. Scrive msn.com

Alluvione Texas, Mattarella a Trump: sincero cordoglio per questo grave lutto - 'Signor Presidente, desidero esprimere a nome del popolo italiano e mio personale, profonda vicinanza al Suo Paese per ... Scrive notizie.tiscali.it