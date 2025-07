Red Bull ecco la nuova accademia per gli assi della vela Spithill | Qui nasceranno le medaglie del futuro

Red Bull apre le vele sulla nuova Frontiera della vela con l’Accademia di Jimmy Spithill, il mito dell’America’s Cup. Un hub innovativo, situato a Marina di Monfalcone, pensato per forgiare gli assi del domani e creare medaglie d’oro. Qui nasceranno i talenti che cambieranno il volto dello sport. La vela ha un nuovo campione: il futuro si naviga con Red Bull Sailing Academy.

Marina di Monfalcone (Gorizia), 5 luglio 2025 – “Un luogo per crescere campioni e forgiare medaglie”. Così parlò mr. America’s Cup, Jimmy Spithill: perché il guru della vela australiana non ha dubbi: “Non c’è nulla” come la Red Bull Sailing academy “in tutto il mondo”. Lo dice con voce sicura uno che il globo lo ha girato in lungo e in largo sulla cresta dell’onda nel giorno di inaugurazione della accademia di vela sponsorizzata dal marchio austriaco. Un investimento ingente, da parte di un fondo a monte del brand del ‘Toro’, che ha dato un nuovo volto a parte della marina di Monfalcone a Gorizia a pochi passi dalla base operativa della Red Bull Sail Gp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Red Bull, ecco la nuova accademia per gli assi della vela. Spithill: “Qui nasceranno le medaglie del futuro”

