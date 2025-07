Exor Juventus negli ultimi 15 anni oltre 650 milioni di euro di ricapitalizzazione! Tutte le cifre sulla proprietà del club bianconero

Negli ultimi quindici anni, Exor ha investito oltre 650 milioni di euro nella Juventus, consolidando il legame tra la holding e il club bianconero. Questa ricapitalizzazione testimonia l’impegno della famiglia Elkann-Agnelli nel garantire stabilità e successo alla squadra più amata d’Italia. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della Juventus? Scopriamo insieme gli aggiornamenti sulla proprietà e le strategie che plasmeranno la prossima stagione.

Exor Juventus, oltre 650 milioni di ricapitalizzazione! Tutte le cifre e gli aggiornamenti sulla proprietĂ del club bianconero. La Juventus, a differenza di altri grandi club, può sempre contare sul supporto fondamentale di Exor, la holding di controllo della famiglia Elkann-Agnelli, che continua a intervenire per garantire la stabilitĂ finanziaria e operativa del club. Il recente contributo, versato il 1° luglio 2025, ammonta a 15 milioni di euro, cifra destinata a coprire alcune scadenze non rispettate, come quelle derivanti dalla mancata cessione di giocatori come Weah e Mbangula nelle ultime settimane di mercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com