La spiaggia è chiusa ma la sabbia si compra online | zero tutela per la spiaggia rosa di Budelli

La spiaggia rosa di Budelli, un tesoro unico nel Mediterraneo, rischia di essere compromessa dall’avidità umana. Mentre l’isola rimane chiusa e protetta, la sabbia più celebre del mondo si trova in vendita online, mettendo in pericolo il suo fragile ecosistema. Un vero e proprio paradosso che evidenzia quanto sia urgente sensibilizzare sulla tutela di questo patrimonio naturale. La domanda è: fino a quando potremo preservare questa meraviglia?

In Sardegna esiste un vero e proprio paradiso: è la spiaggia rosa di Budelli. Il nome non è casuale: la sua particolarissima sabbia è composta infatti da quarzo rosa, il che la rende tra le più particolari del Mediterraneo. Nell’arcipelago della Maddalena esiste un luogo unico al mondo, minacciato dall’egoismo dell’uomo. Infatti, nonostante la zona sia a tutela integrale, su internet è possibile acquistare la famosissima sabbia rosa. In vendita la sabbia rosa di Budelli: si cercano i colpevoli. A fare presente questa (illegale) vendita è stata l’Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La spiaggia è chiusa, ma la sabbia si compra online: zero tutela per la spiaggia rosa di Budelli

