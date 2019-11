Mancano medici | ma 9mila laureati restano nel limbo in attesa di formarsi

L’allarme : Mancano 2mila medici nei pronto soccorso : Nei pronto soccorso italiani mancano oggi 2mila medici, 800 in più rispetto allo scorso anno. “E ogni anno si registra un incremento del 10% del sovraffollamento, inteso come inappropriata permanenza in barella in pronto soccorso di pazienti in attesa di posto letto. Una situazione che rischia di diventare esplosiva per l’intero sistema sanitario e per l’impatto sulle cure ai pazienti“. E’ quanto emerge da una ...