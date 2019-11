Mes | la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini | cosa promise il premier

Paragone - la verità sul Mes : "Ricordate quando pochi giorni dopo il voto...". Soluzione finale contro l'Italia : Dalle minacce ai fatti. Gianluigi Paragone, sul Tempo, ricostruisce il caso Mes partendo dalle premesse: "Vi ricordate quando pochi giorni dopo le ultime elezioni politiche i mercati mandarono i soliti segnali a botte di spread cosa ci sentimmo dire da un commissario europeo? Così gli italiani impar

“Voglio chiudere in bellezza”. Carolyn Smith - dopo Mesi di silenzio - la giudice di Ballando con le stelle - racconta tutta la (triste) verità. Gelo tra i fan : Carolyn Smith, il tumore è tornato. L’amata giudice di Ballando con le stelle non è guarita. dopo un periodo durante il quale la Smith non ha mai aggiornato i fan sul suo stato di salute, con un video, Carolyn ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. Gli ultimi aggiornamenti risalivano alla fine di settembre, quando Carolyn Smith aveva confermato che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore c’era ancora. Poi più nulla. ...

BORSE & MERCATI/ Il Mese della verità per Piazza Affari e Wall Street : Inizia un mese per i MERCATI importante per capire come si chiuderà l'annata sia per quanto riguarda l'azionario che l'obbligazionario

57enne scompare nel nulla - dopo alcuni Mesi la verità - l’uomo era stato mangiato dai suoi 18 cani : Un uomo di Venus nello stato del Texas che si chiamava Freddie Mack e aveva 57 anni è scomparso per alcuni mesi. dopo giorni e giorni di incessanti ricerche le forze dell’ordine sono riuscite a capire cosa fosse successo all’uomo. Il 57enne era stato mangiato dai suoi 18 cani. L’uomo era scomparso il 19 aprile scorso e dopo mesi nei quali non si sapeva nulla, le forze dell’ordine hanno cercato il corpo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...

Messico - scarcerati 24 poliziotti e indagini lente : ancora nessuna verità per la scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa : Sono ormai passati cinque anni e tutto quello che hanno ottenuto i familiari dei 43 studenti di Ayotzinapa, scomparsi la notte del 26 settembre del 2014, è solo la cosiddetta “verità storica”, poi ribattezzata “bugia storica”. Secondo la versione ufficiale di quanto accaduto quando era al governo l’ex presidente messicano Enrique Peña Nieto, gli studenti furono arrestati dalla polizia municipale di Iguala, e poi consegnati ai membri di un ...