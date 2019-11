La vita in diretta | Massimiliano Rosolino fa cadere Lorella Cuccarini

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 21 novembre 2019)balla a Laincon, che cade a terraè stato oggi ospite a Laine ha parlato della suaprivata, della sua carriera da campione di nuoto, dell’amore per la ballerina Natalia Titova e per le loro due figlie. E a proposito di ballo,ha proposto adi ballare insieme un tango, premettendo però: “Natalia non essere gelosa!”. Con una rosa tra i denti, chedoveva strapparle dalla bocca, e a passi di danza, i due hanno ballato per tutto lo studio fino a che… al momento del casquè,ha fatto, che ha urlato e, rialzandosi, ha detto: “Si vede che non abbiamo provato!”. Insomma, un momento divertente oggi nel programma del pomeriggio di Rai1, con lache si è messa in gioco con ...

jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: bellissima paola perego a la vita in diretta.?? - rossellafas : Bellissima #diretta di #Shalpy @scialpi in #facebook che ci racconta come va la vita lì nella sua bella #losangeles… - davidegaddoni : L'evangelico Insinna ha goduto del traino del frate della Vita in Diretta. RaiUno a trazione clericale! #leredita -