CC ucciso,due americani a processo 26/2

Fissato al 26 febbraio 2020 in Corte di Assise a Roma, ila Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, in cella a Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere dei Cc Cerciello Rega. Accolta dal Gip la richiesta dei Pm per il giudizio immediato. I 2sono accusati di concorso in omicidio,lesioni,tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale. Hanno accoltellato Rega e il collega,intervenuti per recuperare lo zaino rubato a un informatore:truffati su un acquisto di droga, chiedevano soldi per renderlo(Di giovedì 21 novembre 2019)