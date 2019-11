Patuanelli: proposte per Taranto in CdM

"Ilva e Alitalia sono i due tavoli più complessi fra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali". Così il ministro dello Sviluppo economico,, in un'informativa alla Camera, specificando che i tavoli aperti sono 149, in linea con gli ultimi 5 anni. Poi annuncia: domani in CdM arriveranno "alcune" per. "C'è un miliardo circa del contratto istituzionale di sviluppo da far ricadere sul territorio in tempi rapidi anche con una legge speciale".E su Alitalia:"Ferma" la scadenza di marzo per chiudere.(Di mercoledì 20 novembre 2019)