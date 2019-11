Manovra | Di Maio | ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ 2

**Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Mi sento di poter accogliere a nome del Movimento l’appello del presidente del Consiglio a fare di più sull’abbassamento delle tasse”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘No stop news’ su Rtl 102.5.L'articolo **Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...

Manovra - Gualtieri : «Taglio cuneo è pilastro - plastic tax si modulare meglio». Di Maio : dibattito surreale : Continua il dibattito sulla plastic tax: il ministro Gualtieri apre alla rimodulazione. «Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in...

Manovra - Di Maio blinda la plastic tax : “Dibattito surreale - l’ambiente non si salva a parole” : La plastic tax non si tocca, per il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro", afferma in un post su Facebook in cui spiega che non ci saranno passi indietro sulla tassa sugli imballaggi di plastica trattandosi di una norma a tutela dell'ambiente.Continua a leggere

Manovra : Borgonzoni - ‘Di Maio tassa E.Romagna - che dice Di Maio?’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “L’alleato di Bonaccini, Luigi Di Maio, blinda la plastic tax, una tassa che metterà in difficoltà interi settori di eccellenza dell’Emilia Romagna come il biomedicale di Mirandola, il distretto del packaging emiliano, il polo produttivo del tetrapak, l’agricoltura in serra e che, come dice Federconsumatori, rischia di portare aumenti di quasi 140 euro per le famiglie. Che dice ...

Manovra : Della Vedova - ‘senza discontinuità con Conte 1 è maionese impazzita’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Il Conte bis aumenta le tasse per pagare il conto degli aumenti IVA del Conte uno. Così come per Alitalia, dove il Conte uno ha fallito con un progetto sbagliato e fallimentare, che ha mandandato in fumo 800 milioni. La mancanza di discontinuità è il peccato originale di questa maggioranza che si mostra già come una maionese impazzita”. Lo afferma il segretario di ‘Più Europa’, ...

Di Maio difende la Manovra e rilancia sull'acqua pubblica : "Prima legge del 2020" : “Ottimo lavoro di squadra”. Con queste parole Luigi Di Maio giudica l’operato dell’esecutivo giallo-rosso sulla legge di Bilancio. Il capo politico del M5s, su Facebook, spiega che sulla manovra il suo partito è più soddisfatto “rispetto all’inizio” e sottolinea che il governo “ha fatto un ottimo lavoro di squadra, ma se è cambiata molto, se le multe sui pos sono state ...

Manovra : le parole di Renzi - Di Maio e Zingaretti : La Manovra finanziaria fa discutere, come ogni anno. Le risorse sono limitate ed ogni Governo è costretto a scegliere delle priorità dopo aver formulato varie ipotesi per reperire fondi. L'obiettivo principale di tutte le componenti di questo Esecutivo era quello di bloccare l'aumento dell'Iva, disinnescando le clausole di salvaguardia. Questo obiettivo è stato raggiunto, ma ci sono altri elementi che continuano a far discutere.La versione di ...

Manovra - c'è la rivalutazione delle pensioni. Siringhe escluse dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Manovra : Di Maio - stop a 24 milioni di mangiatoia pubblica per Radio Radicale : "Gli italiani non potevano pagare altri 24 milioni di soldi delle loro tasse per finanziare Radio Radicale, che - ricordo - è una Radio privata che si è presa già 250 milioni di fondi pubblici. Nel vertice sulla Manovra che abbiamo appena concluso abbiamo ottenuto qualcosa che dovrebbe essere comune buon senso, ovvero che venga bandita una gara entro fine aprile dell'anno prossimo". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, aggiungendo che ...

Manovra - Di Maio : “Ci soddisfa - miglioreremo”. E avverte gli alleati : “Siano leali”. Compromesso su Radio radicale : “La Manovra è sostanzialmente chiusa. Ci soddisfa, la miglioreremo in Parlamento, è un buon punto di partenza”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, di fronte a Palazzo Chigi, al termine del vertice sulla futura legge di Bilancio. Una riunione sospesa e poi terminata dopo diverse ore. Di Maio ha avvertito agli alleati sull’iter parlamentare, dopo che Italia Viva di Matteo Renzi aveva confermato la volontà di ripresentare gli ...

Manovra - chiuso l'accordo. Di Maio : "È un buon punto di partenza" : L'ultimo noto è stato sciolto. Dopo un vertice durato diverse ore, Luigi Di Maio ha annunciato che la legge di bilancio è chiusa:La Manovra è sostanzialmente chiusa. È una legge di bilancio che ci soddisfa e che miglioreremo in Parlamento. È un punto di partenza buono, poi tendiamo sempre a migliorare noi stessi. [...] Se tutta la maggioranza sarà leale a lavorare in Parlamento come squadra non ci saranno problemi. Lo dico chiaramente: io non ...