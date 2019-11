Fioramonti chiede che alle università del Sud vadano più soldi che al Nord

Fioramonti chiede più fondi per la ricerca - "non nuovi vincoli" : La distanza che c'è tra i tre miliardi di euro chiesti e le risorse oggi sul tavolo è “larga” ammette il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in un'intervista a la Repubblica. Così, “dopo una serie di esecutivi che hanno tagliato sull'istruzione – prosegue – non mi posso accontentare di un governo che smette di prelevare soldi dal Miur”. E torna a insistere: “Bisogna investire e con forza” sull'istruzione e dunque sul suo dicastero. ...

La vera colpa di Fioramonti? Chiedere (giustamente) soldi per scuola e università : Ma che vi ha fatto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti? Ci sono giornalisti talmente a corto di notizie che hanno trovato il tempo andare a una scuola per Chiedere che cosa studi suo figlio, un bambino di 8 anni, tra l’altro rivelando informazioni sensibili e dettagli che dovrebbero rimanere tra scuola e famiglia, anche quando di mezzo c’è un parlamentare! Lo so che sembra incredibile, ma è con queste “notizie” che un quotidiano a ...