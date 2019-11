È crollato un ponte a Mirepoix-sur-Tarn | a nord di Tolosa | in Francia | i giornali locali

Ponte Morandi - uno degli indagati : forse è crollato per il cedimento di un cassone : A ipotizzarlo è stato uno degli indagati per i falsi report sui viadotti, per cui il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di sospensione insieme con altre persone

Secondo un dirigente Spea il Ponte Morandi potrebbe essere crollato per il cedimento di un cassone : Lo abbiamo riportato nelle scorse settimane: dal 2013, nei cassoni sottostanti il Ponte Morandi, nessuno scendeva più per controllare in che stato fosse la sicurezza del viadotto. Nonostante ciò, nei report i controlli erano dati per fatti. Il problema era che mancavano i tecnici qualificati, l’operazione era rischiosa, e non c’erano le specializzazioni giuste. Oggi si aggiunge un nuovo tassello, l’ipotesi che sia proprio il ...