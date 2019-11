Perché Fineco suggeriva di controllare la password su Google

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) crediti immagine: Blogtrepreneur (CC) Di tutte leche ci fanno impazzire nel quotidiano, una in particolare ha fatto infuriare esperti di sicurezza informatica e curiosi su Twitter. Si tratta di quella per l’apertura di un nuovo account, che nelle sue procedure chiedeva ai clienti di cercare la chiave d’accesso prescelta su. “Se ti restituisce meno di dieci risultati – si leggeva nel sito fino al 12 novembre scorso – significa che è una buona”. Il consiglio era dunque quello di verificare la popolarità di una stringa di testo di otto caratteri, lunghezza stabilita dalle misure di sicurezza della banca, per determinare se fosse adatta o meno a proteggere il conto online degli utenti. Ma quante cose possono andare storte inserendo la propriasu un motore di ricerca? Tante secondo gli esperti di sicurezza informatica che hanno ...